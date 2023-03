Budan: “Parma-Palermo? Ecco che gara mi aspetto. City Group importante, Bigon…”

"Che gara mi aspetto? Entrambe le squadre stanno facendo un buon campionato, ma ci sono sempre delle sorprese che, spendendo magari meno sono in alto. Mi auguro di vedere una partita di qualità e che vinca il migliore, visto che entrambe lottano per lo stesso obiettivo. Prospettive Palermo? È stato creato con attenzione e c’è entusiasmo con la nuova proprietà. Ho un bel rapporto con Rinaudo, ci sentiamo spesso. Il City Group è partito con il piede giusto, senza promettere chissà cosa. È un gruppo importante che al di là delle possibilità economiche vuol fare le cose al meglio. Anche la figura di Bigon nella parte dirigenziale, tecnica, di scout, potrebbe essere importante. Penso che prendere il Palermo è stato un bingo per entrambe le parti, sia per il club che per la piazza ma anche per il gruppo. È una piazza dove si può fare tanto, soprattutto nella massima serie per questo mi auguro che ci vada. A Palermo vivi il calcio come se fossi in un grande club, è una cosa che ti trasmette la gente e la stessa città che ha una storia incredibile. Brunori? Per lui parlano i numeri. Quando ci sono questi dati c’è poco da dire. È un giocatore di assoluta importanza e qualità. Confermarsi al secondo anno in un’altra categoria non è mai facile».