Brunori: “Volevo restare a Palermo e la Juventus lo sapeva. Ringrazio il City Group”

"Sono stati giorni impegnativi. Dentro di me è come se non fossi mai andato via da Palermo. Questa era la mia priorità. La Juventus sapeva della mia volontà di tornare a Palermo. Fa piacere siano arrivate richieste ma la mia priorità era quella di tornare assolutamente qua. Momento in cui ho pensato di non tornare a Palermo? Ero sempre in contatto con il direttore, sapevo che alla fine la cosa sarebbe andata in porto. Voglio ringraziare il City Group, il direttore sportivo e il mister che ha creduto in me sin dal primo giorno. E' un motivo in più per dare qualcosa in più"