Brunori: “Vittoria importante, in campo con la mentalità giusta. Mia ammonizione…”

Le parole in conferenza stampa del capitano del Palermo, Matteo Brunori, a margine del successo contro il Modena.

4-2: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Modena , andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Una sfida rocambolesca ricca di gol e colpi di scena, decisa da una doppietta di Edoardo Soleri, che regala ai rosanero tre preziosi punti. Un risultato analizzato dal capitano della squadra Matteo Brunori , intervenuto in sala stampa al triplice fischio.

"Dal punto di vista del morale è molto significativa questa vittoria. Siamo stati bravi a reagire e ora bisogna trovare un equilibrio per evitare tutti questi sali e scendi. Ci siamo lavorando e bisogna essere bravi a trasformare le occasioni concesse. Bisogna essere più bravi a partire da noi attaccanti per subire il meno possibile. Ammonizione pesante? C'è stata incomprensione con l'arbitro, non l'ho capita nemmeno io ma ne prendo atto. Nel campo si percepiva la mentalità giusta. Poi quando fai tutto questo i risultati vengono fuori".