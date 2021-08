Brunori: “Vincere aiuta a vincere. Il gol arriverà in maniera naturale”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante della Juventus Under 23, Matteo Brunori, a margine di Palermo-Latina

Parola a Matteo Brunori. L'ex attaccante di Arezzo e Juventus Under 23 è intervenuto in conferenza stampa a margine del successo dei rosanero contro il Latina di Di Donato. Tre punti per sprintare partendo al meglio proiettandosi già alla prossima gara contro l'ACR Messina con entusiasmo e voglia di fare. Di seguito, le dichiarazioni di Brunori.