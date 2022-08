Brunori: “Tutto sulla mia esperienza alla Juventus. Baldini mi ha cambiato”

"L'allenatore che mi ha cambiato di più? Sicuramente Baldini". Lo ha detto Matteo Brunori , intervistato ai microfoni di DAZN Talks. Diversi i temi trattati dall'attaccante del Palermo : dal suo rapporto con Silvio Baldini , tecnico che lo scorso 27 luglio ha rassegnato le proprie dimissioni dopo aver conquistato la promozione in Serie B, alla sua esperienza in quel di Torino. Ma non solo... "Eravamo ad un bivio, in zona playoff, ma senza riuscire a dare una sterzata al campionato. E' arrivato Baldini, abbiamo trovato la nostra dimensione ed ha cambiato il modo di vivere la giornata, l'allenamento. Dalla mattina al pomeriggio tardo stavamo sempre insieme e vivevamo tutto in maniera allegra", ha raccontato il numero 9 rosanero.

"La mia esperienza alla Juventus? Lì c'è la perfezione in tutto, io l'ho vissuta in maniera particolare perché è stato l'anno del Covid. Quell'anno siamo riusciti ad arrivare in finale contro la Ternana ed abbiamo vinto il trofeo under 23. Il momento più difficile della mia carriera? Quando dai professionisti sono ripartito dall'eccellenza cercando un lavoro al di fuori dal calcio dilettantistico. Dentro di me c'era la volontà di fare il calciatore ma dovevo anche darmi da fare. In quel periodo mi sono legato a mio nonno che credeva nel mio futuro da calciatore mentre io ero abbattuto. Sono passato poi in Serie D, poi ad Arezzo", ha concluso Brunori.