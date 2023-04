Brunori: “Tifosi? Confronto giusto, tanti sacrifici da parte loro. Playoff…”

Il Palermo di Eugenio Corini cade contro il Venezia per 3-2 e non riesce ad agganciare l'ottavo posto. Dopo il vantaggio iniziale firmato da capitan Brunori , i lagunari pareggiano e rimontano con Johnsen, Pohjanpalo e Tessmann , reti scaturite da alcune ingenuità rosanero. Al termine del match, il capitano del Palermo è intervenuto in mixed zone. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Dopo cinque partite sono tornato il vero Brunori? Cinque partite un po' troppo, però sono tornato alla mia condizione migliore dopo l'infortunio di Cittadella. Dispiace molto per il risultato, soprattutto per le persone che ci seguono sempre e fanno i km. Sicuramente volevamo un risultato diverso, ci abbiamo provato fino alla fine ma qualche errore di troppo ci ha condizionato. Il confronto con i tifosi? E' giusto che ci sia, fanno sacrifici importanti stando nella parte opposta dell'Italia. Ci hanno detto che dobbiamo impegnarci e dare il massimo. Da parte nostra il massimo viene dato sempre, a volte si fanno degli errori che ci penalizzano. Sicuramente manca qualcosa e bisogna dare di più per centrare degli obiettivi più importanti. Potevamo chiuderla nel primo tempo con delle situazioni a nostro favore. Il campionato lo conosciamo bene, è imprevedibile. Non si possono prendere due gol in cinque minuti. Bisogna lavorare su questi errori, che fanno parte di un percorso, bisogna limarli il più possibile. Sogno playoff? Io credo che i sogni si coltivano partita dopo partita. Bisogna pensare solo al Benevento, poi vediamo dove siamo passo dopo passo."