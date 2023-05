Brunori: “Testa al Cagliari, vietato fare calcoli. Contro la Spal alzato l’asticella”

"Sto bene, dopo una vittoria ancora meglio. Quello che conta sono i tre punti. Sono contento della grande prestazione fatta davanti al nostro pubblico, a parte il gol che è stato dato come autogol li sento tutti e due miei. Io penso che adesso gli obiettivi personali vengono in secondo piano, ora ce n'è uno unico che sognamo tutti. Adesso pensiamo al Cagliari, non possiamo fare calcoli, non siamo nella posizione di poterli fare. Abbiamo un'opportunità che è quella di Cagliari e subito dopo quella contro il Brescia: bisogna fare il meglio possibile, poi alla fine vediamo dove siamo e faremo qualche calcolo in più. Momento no? Io non lo giudico neanche un periodo negativo, ci sono partite in cui non riesci a fare risultato, poi è normale che la piazza di Palermo è giustamente molto ambiziosa. Sappiamo che ci sono delle attenzioni in più. Facevamo fatica a fare risultato e c'era qualcosa da migliorare. L'ultima partita abbiamo alzato l'asticella e abbiamo portato a casa i tre punti. Serie A? Io quando sono tornato questa estate è stato sempre il mio sogno arrivare in A con questa maglia. Però guardiamo il presente e pensiamo ai playoff".