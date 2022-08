Brunori: “Svelo mia prossima esultanza. Serie A? Vedo solo il Palermo”

Capocannoniere dell'intero campionato di Lega Pro 2021-2022, e marcatore italiano più prolifico del 2022, Matteo Brunori è tornato a vestire la casacca del Palermo, dopo la splendida stagione vissuta con il club di viale del Fante, impreziosita con la promozione in Serie B nella cavalcata esaltante dei playoff promozione di Serie C. Intervenuto ai microfoni di "DAZN", l'attaccante si è raccontato, soffermandosi sul campionato di Serie B e su ambizioni personali e non.