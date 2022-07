Brunori: “Superpoteri? Li dimostrerò sul campo. Tifosi, pronto a ripagare fiducia”

"Per me è un orgoglio stare qua, diventare una bandiera può far piacere. Nel calcio bisogna sempre dimostrare, spero di ripagare la fiducia della gente. Sicuramente affrontiamo un campionato difficile, è uno stimolo per tutti noi. Ci siamo meritati la Serie B e ci meritiamo di confrontarci con giocatori importanti. Non siamo da meno, la nostra forza la porteremo in campo. Simbolo? Non mi interessa esserlo, cerco di aiutare la mia squadra a conquistare un traguardo import. Rigore in finale contro il Padova? Quando ho visto fischiare il rigore ho avuto due secondi di gelo nel corpo. Quando ho preso la palla nella mani sentivo che avrei fatto gol. Questa era la ciliegina sulla torta, volevo realizzare questo sogno. Il boato della gente è stato fantastico, se ripenso a quelle emozioni mi vengono davvero i brividi. Video di presentazione del club? E' stato un video simpatico, ringrazio Gaetano Lombardo e Marco Sirchia. E' stato un video molto più amatoriale rispetto allo scorso anno, volevo una cosa più leggera quest'anno perché questo era un ritorno. Super poteri menzionati nel video del Palermo? Dovrò dimostrarli in campo (ride ndr)".