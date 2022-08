Brunori: “Sogno la A col Palermo, ecco in cosa posso ancora migliorare”

Le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante del Palermo, Matteo Brunori

“La mia più grande ambizione calcisticamente parlando? L'anno scorso ovviamente è stata quella di portare il Palermo in Serie B. Adesso il sogno è salire un ulteriore scalino per conquistare la massima serie italiana con i colori rosanero”. Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni di DAZN Talks. Fra i temi trattati dall’attaccante del Palermo anche la possibilità di conquistare la promozione in Serie A già al termine di questa stagione. Ma non solo…

"L'anno scorso ci speravo ma non pensavo di conquistare la promozione già dal primo anno. Non saprei dire in quanti anni il Palermo possa andare in Serie A, ma la società che è subentrata è molto ambiziosa e sa bene quello che vuole. La piazza vuole tornare al più presto in A. In cosa posso ancora migliorare? Un calciatore può sempre migliorare. Salendo di categoria le difficoltà aumentano. Posso migliorare da un punto di vista fisico ma anche mentale, dall'aspetto tattico agli allenamenti. Le pressioni ce le ho ma bisogna saperle gestire", le sue parole.

"Le mie origini brasiliane? Mi ricordo poco del Brasile, perché dopo la nascita mi sono trasferito quasi subito in Italia. Con mia moglie avevo proposto un ritorno perché vorrei tornare a vedere dove sono nato e riassaporare le mie origini. Ho ricordi vaghi, ogni tanto mia madre mi fa vedere in foto alcuni posti che visitato. Mi piacerebbe rivedere la mia vecchia casa. Il mio idolo da piccolo era Kakà, mi piaceva tantissimo quando era al Milan ed io sono stato un supporter rossonero ai tempi. Un attaccante credo debba saper fare un po' tutto. Il calcio è saper adattarsi alle necessità della squadra. Non mi sento una prima punta che aspetta il pallone in area di rigore, mi piace dialogare in campo con la squadra”, ha proseguito Brunori.