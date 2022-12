Brunori: “Serie A col Palermo? Ci sono degli step. Io capocannoniere? Dico la mia…”

"Anche quest'anno a suon di gol per puntare al titolo di capocannoniere? Sicuramente per un attaccante è un obiettivo. Non nascondo che ci penso, però in primis c'è il fatto di portare a casa l'obiettivo di squadra il prima possibile. Centrare la Serie A con la maglia del Palermo? Credo che ci sono degli step da raggiungere gradualmente. Siamo al primo anno in Serie B e principalmente dobbiamo mantenere la categoria, poi quello che di meglio arriva lo prendiamo nella maniera più assoluta. Esultanza che non ho ancora realizzato? Mi piace mettere la mano dietro le orecchie guardando la curva, poi vado parecchio d'istinto dopo un gol".