Brunori: “Sconfitta che fa male, ma bisogna lavorare e seguire il mister. Gol…”

Le dichiarazioni di Matteo Brunori, attaccante del Palermo, al termine della gara di Serie C contro il Foggia

Il Palermo esce sonoramente sconfitto dalla gara del "Pino Zaccheria", i rosanero incassano quattro reti dal Foggia di Zdenek Zeman , non basta la rete di Brunori per aprire le speranze di rimonta. Primo ko per Silvio Baldini sulla panchina del club di Viale del Fante, dopo i cinque risultati utili consecutivi e la bella vittoria nel turno precedente contro la Juve Stabia . Pugliesi in vantaggio con il nuovo acquisto Di Paolantonio , rete pareggiata dalla marcatura del numero 9 dei siciliani al minuto 24. Il Foggia sale poi in cattedra e chiude il match con Merola allo scadere della prima frazione, Garofalo e Curcio nella ripresa. L'attaccante brasiliano è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Preferirei parlare della squadra anche se son contento dei gol. La determinazione di voler vincere le partite: è mancato questo. C'è da lavorare per cercare di arrivare alla fine del campionato nella miglior posizione possibile. Dobbiamo continuare a seguire il mister durante la settimana. I play off sono una lotteria ma bisogna cercar di piazzarci nel miglior modo possibile. Bisogna darci dentro, è finita una partita malamente e in modo pesante ma non ce lo meritavamo. Potevamo fare almeno un altro o due gol per evitare un passivo così pesante. Dobbiamo essere già concentrati sulla partita di sabato. Chiave di lettura? Cerca di darcela il mister. Questo è un problema che bisogna risolvere. Per ambiare ai posti alti della classifica queste cose non possono accadere. Noi abbiamo tutti voglia di arrivare al massimo. Bisogna essere bravi a cancellare questa partita. Mi dispiace per i tifosi, è una sconfitta che fa male. Gol? Mi sono accorto dopo aver tirato che il portiere fosse a terra. Se la situazione era a parti invertite neanche loro avrebbero buttato fuori la palla. Mi dispiace per il portiere, io non l'ho visto che cadeva a terra".