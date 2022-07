Brunori: “Ritorno in Serie B più maturo. Tutti si aspettano che faccia gol anche qui”

Al nono giorno del ritiro pre campionato del Palermo in vista della prossima Serie B , è intervenuto in conferenza stampa il bomber Matteo Brunori . Dopo aver contribuito drasticamente alla promozione dalla Serie C con i suoi ventinove gol realizzati, l'italobrasiliano è diventato un calciatore rosanero a titolo definitivo, lasciando la Juventus . Brunori sarà anche presente la sera stessa alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera" per salutare i tifosi. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

"La mia volontà in Serie B era di restare a Palermo. Ci sono state delle voci anche dalla Serie A, ma io mi sentivo che sarei tornato in rosanero. Serie B? Mi sento pronto, voglio continuare quello che è stato fatto l'anno scorso. Non posso promettere numeri di reti ma sicuramente tutti si aspettano che io faccia gol. Rispetto all'esperienze precedenti in B ci arrivo in maniera più matura, ho ritrovato i miei compagni e questo può aiutarmi. In Serie B il percorso di ogni giocatore è diverso, è arrivato il momento di dimostrare qualcosa di importante. Al Palermo cosa manca? Penso che numeri alla mano la squadra ha dimostrato sul campo. Sarà la società a decidere, noi siamo a disposizione del mister per dare il massimo".