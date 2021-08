Brunori: “Risultato? Era fondamentale vincere. Tifosi nostra arma in più”

Le parole dell'attaccante rosanero, Matteo Brunori, a margine della gara vinta contro il Latina

Buona la prima per il Palermo di Giacomo Filippi che, nel primo impegno ufficiale in campionato, batte il Latina al “Barbera” con il risultato 2-0. A decidere i gol su rigore di Floriano nel primo tempo e quello di Soleri, allo scadere. Un risultato analizzato al triplice fischio dall'attaccante rosanero, Matteo Brunori, intervenuto in conferenza stampa.