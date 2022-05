Brunori: “A Palermo clima fantastico. Record Toni? Primo obiettivo la B, Padova…”

Le dichiarazioni del centravanti rosanero, Matteo Brunori sul cammino del Palermo in questi playoff di Serie C, che vede i siciliani giocarsi la finale contro il Padova

Una stagione da incorniciare per l'attuale attaccante titolare del Palermo , Matteo Brunori che ha totalizzato 45 presenze fino a questo momento, siglando ben 28 reti e fornendo 7 assist. Reduce dal gol in semifinale contro la FeralpiSalò , che ipotecato l'accesso dei rosanero alla finale playoff contro il Padova , l'ex Juventus U23 ha parlato nel corso di ParliamoC, format di approfondimento calcistico in onda sulla piattaforma Eleven Sports. Di seguito le sue dichiarazioni:

"C'è un clima fantastico a Palermo. La nostra gente è carica di energia e noi la percepiamo. C'è molta gioia. I trentacinquemila del Barbera? Danno una sensazione bellissima e ci spingono forte. Il bello deve ancora venire, abbiamo fatto un percorso importante con Baldini e siamo arrivati al punto più importante, quello che sognavamo noi e la città. Ci faremo trovare pronti. Cosa temo del Padova? Li rispettiamo ma conosciamo bene il nostro valore. Bisogna preparare bene la partita come sempre abbiamo fatto. Il record dei trenta gol di Toni? Il primo obiettivo resta quello che tutti noi conosciamo, ovvero la Serie B. Per il momento non penso troppo a raggiungere Luca. Fa piacere questo accostamento perché lui è stato un attaccante importante. Il più difficile dei 28 gol realizzati? Dico quello contro il Monopoli, secondo me il più bello. Cosa ho trovato di speciale a Palermo? Sono stato accolto benissimo sin da subito. C'è stata grande sinergia coi compagni. Il mister ci ha dato un'idea di gioco forte. Seguiamo tutte le sue idee e abbiamo un obiettivo importante da raggiungere"