Brunori: “Prendiamo volentieri questo punto. Il Palermo dipende da me? Dico la mia”

"Sapevamo che dovevamo affrontare una squadra forte. È un punto che continua la striscia positiva, lo prendiamo volentieri. Ottavo gol in campionato? Il Palermo non è Brunori-dipendente. Fa piacere perché cerco di dare sempre il mio contributo a questa squadra. Io penso che in tutte le partite ci sono dei momenti in cui fai fatica, siamo stati bravi ad affrontarli. Abbiamo fatto una grande partita oggi. È il momento di segnare anche al Barbera, aspetto questo gol in casa da tanto e spero di farlo molto presto".