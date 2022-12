Brunori: “Prelibatezze palermitane? Non resisto alle arancine. A Mondello…”

Matteo Brunori si racconta a 360°. Il bomber italo-brasiliano, autore di 8 reti finora, ha rilasciato un intervista esclusiva s StarCasinò. Diversi gli argomenti affrontati, non solo in ambito calcistico ma anche questioni extra-campo. In particolare, l'ex Juventus si è soffermato su tutto ciò che è il cibo e l'ambiente palermitano. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Le prelibatezze palermitane preferite tra pane e panelle, pasta al forno, arancina e cassata siciliana? Non so resistere alle arancine, sono buonissime quindi quando c'è l'occasione non la perdo per poterla mangiare. Passeggiata tra lo storico mercato della Vucciria e Mondello? Le ho fate entrambi e sono belle tutte e due, ma vivendo a Mondello, preferisco la borgata marinara. Una parola che ho imparato in dialetto palermitano? "Amunì!", Pasquale, il magazziniere me la dice spesso e quindi mi è rimasta impressa. Definizione di "Meusa", non l'ho mai mangiata però so che è una pietanza tipica palermitana"