Brunori: “Playoff? Ci crediamo, tifosi determinanti. Io, Toni e quel traguardo…”

"So benissimo quanto può essere determinante il pubblico in queste partite, soprattutto quando c'è molta tensione, arrivi al campo e vedi la tua gente, i tuoi colori. Penso sia la cosa più bella. Alla fine noi viviamo per giocare queste partite qua, quando c'è qualcosa in palio penso sia bellissimo. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto: eravamo partiti per un obiettivo e stiamo lottando per un altro. Bisogna anche guardare la realtà, però adesso che siamo qua ci crediamo. Sarà fondamentale trasformare la tensione in energia positiva, soprattutto per i più giovani, quelli che sono arrivati quest'anno che ormai conoscono la piazza ma non l'hanno vissuta in maniera piena come magari l'abbiamo vissuta noi che siamo qui da qualche anno in più. Però sanno benissimo il valore di questa partita e quanta gente può venire a sostenerci se facciamo quel saltino in più. E' volontà di tutto dare il meglio di noi in questa partita", le sue parole.