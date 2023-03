Brunori: “Palermo scelta di cuore. Obiettivo Nazionale, sognare non costa nulla”

"Per quello che abbiamo passato, per il legame che ho con la città, ho fatto una scelta di cuore e la rifarei altre mille volte". Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni di SkySport presso il centro sportivo "La Vinya" del Girona FC, dove il Palermo è in ritiro. Diversi i temi trattati dal numero 9 rosanero, uomo copertina della squadra allenata da Eugenio Corini: dalla decisione maturata in estate di restare in Sicilia dopo la splendida cavalcata che ha condotto il Palermo in Serie B, all'obiettivo Nazionale. Ma non solo... "Nazionale? Resta un sogno. Sono stato contentissimo di avere fatto parte dello stage, però rimane comunque un obiettivo. Sognare non costa nulla. Fare il capitano a Palermo è motivo di orgoglio grandissimo, sicuramente ti responsabilizza molto, ma è bello perché ti fa sentire vivo e pieno di responsabilità positive. Sia nei momenti belli, sia nei momenti brutti", le sue parole.