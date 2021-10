Brunori: “Palermo me la sento mia. Filippi ok, voglio la Serie B con i rosa”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo: "Voglio aiutare questa squadra a raggiungere qualcosa d’importante"

"Obiettivi non ne voglio mettere perché sarebbe anche un freno e non mi voglio porre limiti. Voglio aiutare questa squadra a raggiungere qualcosa d’importante. Dopo la Coppa Italia di C con la Juventus U23, manca la promozione in B con il Palermo? È stato bello perché con la Juve il primo trofeo in Serie C è particolare, però è inutile negare che vincere con il Palermo sarebbe

LA SCELTA -"La mia scelta parla chiaro, le richieste c’erano, però Palermo me la sono sentita subito mia, anche se sono in prestito. Ho seguito l’istinto perché per me era arrivata l’ora di raggiungere un obiettivo importante direttamente con una squadra. Ho scelto Palermo per questo. Cosa non ha funzionato in Serie B? Non saprei, l’anno scorso siamo partiti con buoni presupposti, ma abbiamo fatto fatica. Quando tutto non gira anche il singolo non riesce ad esprimersi. A Pescara giocavo in un ruolo non mio, da esterno. Spero di conquistarla con il Palermo. Sarebbe il massimo", ha proseguito.