Brunori: “Palermo è emozione. La sfida di Moro del Frosinone? Rispondo così”

"Sono partito a rilento, ma ho sentito subito l'affetto e la stima della gente di Palermo. Ad oggi lo sento veramente forte e per questo ringrazio tutti. Quest'anno non posso promettere niente, quello che prometto è che onorerò la maglia cercando di dare il massimo. I gol arriveranno. Luca Moro? Fa piacere la competizione. Sono sfide che ti danno qualcosa in più. Moro ha dimostrato di sapere giocare a calcio, è giovane e io accetto la sfida molto volentieri. Faccio un grande in bocca al lupo a Moro e gli dico che ci vedremo presto in campo. Quando sono entrato in questo stadio mi sono venuti subito i brividi. Non riesco a dirti cosa manca da altre parti rispetto a Palermo. Palermo è emozione, quando vai al campo senti l'affetto di tutte le persone. Ricordo le partite ai playoff, la gente veniva ad accoglierci anche in tarda serata. Per un giocatore non c'è niente di meglio"