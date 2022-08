Brunori: “Obiettivo doppia cifra. Tifosi unici, quando entro al Barbera…”

“Quando sono arrivato a Palermo sognavo una ripartenza personale e sono riuscito a trovarla”. Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni di DAZN Talks. Fra i temi trattati dall’attaccante del Palermo anche il suo rapporto con i tifosi e la straordinaria cavalcata che ha permesso ai rosanero di conquistare la promozione in Serie B. Ma non solo…

"L'entusiasmo che ti trasmette questa piazza non te lo trasmette davvero nessuno, a parte la retorica. Si viveva un'atmosfera magica prima delle partite dei playoff e questa carica la trasmettevamo anche in campo. Anche quest'anno c'è un entusiasmo davvero alle stelle. Cosa mi piace di Palermo? Il cibo, sicuramente, si mangia veramente bene dappertutto. Vivendo a Mondello mi godo anche un mare fantastico. Il mio cibo preferito in Sicilia? L'arancina, tutta la vita, 'accarne'. Tra cassata e cannolo? Il cannolo. Il mio obiettivo di gol per questa stagione? La doppia cifra senz'altro anche se l'anno scorso non mi sono posto obiettivi da questo punto di vista ed è andata bene. Il calore dei tifosi è allucinante. Quando entri al 'Barbera' senti l'attaccamento di questa tifoseria che ti spinge fino all'ultimo secondo. L'hanno dimostrato ai playoff e lo stanno dimostrando anche ora", le sue parole.