Brunori: “Non sfruttato le occasioni. Obiettivi? La salvezza il prima possibile”

Terza sconfitta in campionato per gli uomini di Eugenio Corini . Allo Stadio "Benito Stirpe", il Frosinone ha battuto per 1-0 il Palermo nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B . Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, il capitano del Palermo Matteo Brunori ha analizzato la prova offerta dalla compagine rosanero.

"Era importante non sbagliare l'atteggiamento, poi sappiamo che gli episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto le opportunità per segnare, ma non le abbiamo sfruttate al meglio - ha dichiarato l'attaccante italo-brasiliano -. Non ho avuto palle-gol oggi? Ogni partita è una storia a sé. Quella di oggi è stata equilibrata, ma speriamo di portare gli episodi dalla nostra parte. Quanti gol posso fare quest'anno? Non vorrei mettermi degli obiettivi che poi mi limitano, mi interessa raggiungere il prima possibile la salvezza. Voglio contribuire alla causa per raggiungere intanto questo di obiettivo", le sue parole.