Brunori: “Nei playoff mi interessa che il Palermo vinca, non che io segni. Rigore…”

Le dichiarazioni dell'attaccante rosanero Brunori al seguito di Virtus Entella-Palermo, andata dei playoff, vinta dai rosanero per 1-2

Il Palermo di Silvio Baldini riesce ad espugnare lo Stadio Comunale di Chiavari per 1-2 ed al "Barbera" giocherà un'altra gara con le stesse condizioni della precedente tra le mura amiche. Come contro la Triestina, i rosanero passerebbero il turno anche perdendo il match, seppur con un solo gol di scarto. Di Luperini e Brunori le marcature arrivate tutte nella ripresa, mentre Merkaj ha riaperto il discorso qualificazione. Queste le dichiarazioni in sala stampa del centravanti italobrasiliano:

"La cosa positiva è che abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, andando a prendere l'Entella con le nostre idee. C'è tanto entusiasmo, trasmesso anche dalla gente che ci segue ovunque. Siamo contenti, ma pensiamo già a sabato. Due partite senza gol? Nei playoff importa che il Palermo vinca, se non segno va bene lo stesso. Non mi pesa un digiuno di due partite, sono contento per la rete di oggi e di aver portato la squadra sul due a zero momentaneo. Adesso è necessario riposarci e pensare a sabato. Rigore? Ogni tiro dagli undici metri ha la sua importanza, quando prendi la palla è necessario isolarsi da ciò che hai intorno e concentrarsi sul tiro. Difesa dell'Entella? Tutti si preparano, loro avranno certamente visto come giochiamo noi e hanno adottato le giuste contromisure. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza pensare ai risultati a favore, sarebbe l'errore più grande. Serve tanta aggressività, giocare con le nostre idee per portare in casa davanti alla nostra gente un grande risultato".