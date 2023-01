Brunori: “Momento decisivo della mia carriera. Baldini, la finale e il matrimonio…”

Capitano e miglior marcatore del Palermo in questo campionato di Serie B, bomber più prolifico d'Europa per quanto riguarda il 2022, promozione e convocazione in Nazionale. Annata straordinaria per Matteo Brunori, attaccante italo-brasiliano classe 1994, ormai idolo della tifoseria rosanero dal suo arrivo in Sicilia, datato 9 agosto 2021. Traguardi inimmaginabili per il 28enne cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Foligno. Una carriera nelle serie minori, fino all'eccellenza, poi l'esplosione durante il prestito all'Arezzo in Serie C. Tredici gol in 36 presenze con gli abruzzesi, da qui l'interesse del Pescara prima e della Juventus U23 poi. La prima annata in Serie B però non va come sperato, per Brunori solamente tre le reti con la maglia della Virtus Entella nella stagione 2020/21. A Palermo la rinascita, 63 presenze e 38 gol finora in tutte le competizioni con i siciliani.