Brunori: “Mia intesa con Valente e Floriano? Rispondo così. Di Mariano ed Elia…”

Con l'inevitabile salto di categoria, Matteo Brunori resta insostituibile per qualsiasi allenatore del Palermo. Tuttavia, i suoi compagni sulle fasce sono cambiati, quantomeno nell'undici di partenza delle ultime uscite dei rosanero. Nicola Valente e Roberto Floriano al momento per il tecnico Eugenio Corini sembrano quei giocatori pronti per spaccare la partita a gara in corso, mentre i titolari sono Francesco Di Mariano e Salvatore Elia. Affinare la propria intesa con questi ultimi è di fondamentale importanza per il Palermo ed il centravanti italo-brasiliano commenta così giunti al capolinea del ritiro presso l'Etihad Campus di Manchester. Di seguito le dichiarazioni di Brunori. rilasciate ai microfoni della stampa presente in casa City.