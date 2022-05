Brunori: “Meritiamo i due gol, continuiamo così. Baldini ci da una grande mano…”

Le dichiarazioni di Matteo Brunori, attaccante del Palermo, al termine del primo tempo della gara tra Feralpisalò e i rosanero

Palermo in doppio vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti allo stadio "Lino Turina" di Salò sui padroni di casa della Feralpi. Dopo una prima mezz'ora equilibrata, i rosanero vengono fuori e trovano il vantaggio al minuto 41 con Brunori , tre minuti più tardi raddoppia Floriano sfruttando un assist illuminante di Damiani . Al termine del primo tempo, il numero 9 del Palermo è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo partiti con l'atteggiamento giusto, è quello che ci chiede il mister. Ci meritiamo questi due gol e nel secondo tempo continueremo così. Baldini ci lavora tanto e ci dà una grande mano in fase offensiva. Abbiamo tante palle gol in ogni partita e pertanto dobbiamo sfruttarle. Rientreremo in campo con lo stesso atteggiamento del primo tempo".