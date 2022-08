Brunori: “Matrimonio e finale playoff, vi racconto. Baldini e quel rigore…”

Parola a Matteo Brunori. Bomber e trascinatore del Palermo che nella scorsa stagione ha raggiunto la promozione in Serie B, Matteo Brunori è tornato in rosanero per scrivere altre pagine importanti della storia del club. Nel campionato passato ha vinto il titolo di capocannoniere della Serie C, andando soltanto ad un passo dal record di gol siglati in una sola stagione con la maglia del Palermo.Mancato per una sola rete l'aggancio nella classifica all time a Luca Toni, che con 30 centri resta il marcatore più prolifico nella storia del club di viale del Fante. Intervenuto ai microfoni di "DAZN", l'attaccante rosanero si è raccontato, soffermandos sul rapporto creatosi con la città di Palermo.