Brunori: “Lega Pro difficile, gruppo determinante ai playoff. Tutto sulla numero 9”

Matteo Brunori , attaccante del Palermo andato in gol 11 volte in 19 apparizioni tra Serie B e Coppa Italia nell'attuale stagione agonistica, si conferma bomber e trascinatore della compagine rosanero. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di ai microfoni di StarCasinò, il centravanti italo-brasiliano si è raccontato senza filtri su quelle che sono le sue passioni e preferenze culinarie, oltre che parlare di aspetti calcistici in chiave Palermo. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Juventus .

"Rito scaramantico? Ce ne sono tanti, ma prima della partita bacio il parastinco con la foto di mio nonno. Mio genere musicale e gruppo preferito? Mi piace molto la musica italiana, in particolare Jovanotti. Di Lorenzo mi carica molto "Ti porto via con me". Snodo cruciale della scorsa stagione della storica cavalcata il Lega Pro verso la Serie B? E' stato un campionato difficile fino alla fine, poi ai playoff il gruppo è stato determinante, si remava tutti dalla stessa parte. Dentro lo spogliatoio si respirava un clima magnifico e questo ha fatto sì che siamo riusciti a portare a casa qualcosa di straordinario. Ventinove gol della scorsa stagione, più di Mbappé e Benzema? Sono paragoni bellissimi che fanno davvero piacere, ma vanno presi con le giuste proporzioni. Sono emozioni che porto dentro di me e che un giorno potrò raccontare ai miei figli. La numero 9 del Palermo da Torni a Dybala? Sicuramente prima di approdare nel capoluogo siciliano sapevo l'importanza in se della maglia rosanero, in particolare per quanto concerne la numero 9, che hanno indossato giocatori devastanti e quindi il suo peso è maggiore. Tra una grigliata di pesce, una pizza o un coppo di frittura mista alla Vucciria, cosa sceglierei da offrire ai miei compagni dopo una vittoria? Faccio scegliere loro, l'importante è che si vinca (ride, ndr.), però la frittura della Vucciria a me piace parecchio".