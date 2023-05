Brunori: “Io il Vardy del Palermo? È uno dei miei desideri. Messaggio ai tifosi”

"Corini da filtro? Sì, il mister ha esperienza sia da tecnico, sia da giocatore. Riesce a capire i momenti di difficoltà, dove le cose non vanno come vogliamo noi. E' stato molto bravo a far stare tranquilla la squadra, a mettere uno scudo tra noi e quello che si sente, si percepisce per la città. Quindi è molto merito suo. Rito scaramentico? Ho miei riti, ma sono scaramantico. Musica? Ascolto tutto, mi piace la musica, qualsiasi genere lo ascolto con piacere. Io di Palermo ammiro tutto. Ho imparato a conoscere la città, le persone. Quando arrivi è difficile, si vive la quotidianità in maniera diversa. Poi appena ti abitui la senti casa, ti fanno sentire a casa. Io e la mia famiglia stiamo benissimo. Com'è la vita da sposato? Fondamentalmente ho sempre convissuto, non cambia molto. E' un desiderio che avevamo e che ho realizzato, insieme al sogno di tornare in Serie B. Segnare al "Barbera" è qualcosa di indescrivibile, ancora ho dei ricordi indelebili dell'anno scorso, come il gol contro il Padova. Sabato ho risentito lo stesso boato. E' sempre bellissimo segnare in questo stadio. Ti fa sentire importante l'attaccamento che ogni giorno ricevo dalla città, fa piacere e ringrazio tutta la gente di Palermo per l'affetto. Abbiamo bisogno dei tifosi, ho detto ai miei compagni che dobbiamo dare qualcosa in più per portare tutti dalla nostra parte, per cercare di riempire di nuovo lo stadio. Per noi è fondamentale, ci ha dato una spinta grandissima l'anno scorso e deve essere così anche quest'anno. Li ringrazio da parte di tutti, sono stati sempre vicini alla squadra in un momento di difficoltà. Ma adesso abbiamo bisogno ancora di più di loro, è un momento importante. Vardy del Palermo? Lo vorrei tantissimo, penso che sia una cosa stupenda che rimarrà nella storia. E' uno dei miei desideri più grandi".