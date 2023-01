Brunori: “Io, il Palermo e la chiamata di Mancini. Vogliamo la A, City Group…”

Le parole del capitano del Palermo: "La Serie A è l’obiettivo di tutti noi"

Mediagol ⚽️

"La Serie A è l’obiettivo di tutti noi". Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Fra i temi trattati dal capitano del Palermo, che ha tracciato un bilancio personale dell'anno che si è appena concluso, anche la recente chiamata del commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, per lo stage azzurro. Ma non solo...

"La chiamata di Mancini? Se devo essere sincero inizialmente ho pensato a uno scherzo. Ero a casa quando mi hanno chiamato e non ci credevo. Giocare in nazionale è il massimo. È stata une grande

emozione che ho subito condiviso con mia moglie e la mia famiglia. Mancini è stato molto discreto con tutti. Non ho avuto l’opportunità di parlare a fondo con lui, ma quei giorni sono stati un mix di grandi emozioni: Coverciano, vestire quella maglia. È stato tutto bellissimo. Una toccata e fuga o sono andato a Coverciano per tornarci? L’ambizione di ogni giocatore è quella di arrivare in nazionale per restarci. Per tornare a Coverciano devo fare bene in rosanero", le sue parole.

CITY GROUP -"Sento alle spalle un club importante che non ci fa mancare niente. Abbiamo tutto per lavorare bene e questa è una responsabilità in più che si aggiunge a quella già importante di giocare in una città come Palermo. Nel ritiro di Manchester, negli spogliatoi del City, mi sono seduto nel posto occupato da Haaland? Abbiamo visto un mondo diverso. Strutture magnifiche, campi stupendi. Emozioni che puoi toccare con mano entrando anche in quello spogliatoio di campioni".

I TIFOSI -"L’amore che sento in città è una delle cose che mi hanno spinto a rimanere a Palermo. Se vado in giro con mia moglie, se esco con i compagni avverto intorno a me tanto affetto. Naturalmente aumentano le responsabilità, ma è il bello di giocare qui. Quando le cose non vanno bene è giusto che ci sia pressione, ma quando arrivano i risultati Palermo è il massimo. Che effetto mi fa essere accostato ai grandi attaccanti del passato rosanero? È una grande soddisfazione che mi dà la carica per continuare a fare sempre di più".

OBIETTIVI -"Il mio auspicio per il 2023? Di proseguire quello che insieme ai miei compagni abbiamo fatto nella scorsa stagione e avere sempre nuovi obiettivi. Non sarà facile segnare nuovamente 34 gol? Infatti non prometto numeri, ma prometto di fare il massimo. Serie A? Certo che si può dire. La serie A è l’obiettivo di tutti noi, ma è chiaro che ci vuole del tempo. Non possiamo pensare di avere tutto e subito. Nel calcio, come nella vita, ci vuole pazienza, ma in un tempo non lunghissimo vogliamo tornare in A", ha concluso Brunori.