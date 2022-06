Brunori: “Io, Baldini e quel retroscena. Le polemiche dopo il matrimonio…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante italo-brasiliano del Palermo, in prestito dalla Juventus, dopo la promozione in Serie B

"Talmente tante emozioni che fatico a concentrarmi pienamente sulla luna di miele con la mia Dalila. E' impossibile non pensare alla super stagione con il Palermo". Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni di "Tuttosport". Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante italo-brasiliano, uomo copertina del Palermo di Silvio Baldini che ha conquistato la promozione in Serie B: dai ventinove gol messi a segno con la maglia rosanero, alle polemiche legate alla scelta di sposarsi due giorni prima della finale playoff. Ma non solo...

"Nessuno ha segnato quanto me nei campionati italiani? Non ero arrivato a pensare a tanto nemmeno nei sogni. L'unico a crederci fin da subito è stato Silvio Baldini. Sotto Natale, quando è subentrato in panchina a Palermo, mi ha preso da parte: 'Matteo, se fai quello che dico io, segni 30 gol!'. Io ho risposto: 'Mister, finora ho realizzato 7 reti: trenta sono tantini...'. Alla fine si è sbagliato di poco. Il modo di giocare di Baldini senz'altro aiuta: con lui si creano tante occasioni. E poi è una persona vera, diretta: tratta i giocatori come dei veri e propri figli. Il gol a cui sono più affezionato? Quello al Monopoli è stato il più bello. Ma il più importante è il rigore promozione segnato al Padova nella finale playoff, con il Barbera in estasi", le sue parole.

LE POLEMICHE -"Le polemiche dopo il mio matrimonio? Era tre anni che ci dovevamo sposare, ma causa Covid siamo stati costretti a rimandare sempre. Così la scorsa estate Dalila e io abbiamo pensato al 10 giugno. Il primo giorno a Palermo, l'ho fatto presente al ds Castagnini, che infatti è stato di parola. Ringrazio Baldini per la sensibilità dimostrata nell'occasione e la società per avermi messo a disposizione un charter dall'Umbria a Palermo per consentirmi di ripartire subito dopo il matrimonio. Ero consapevole che la mia scelta avrebbe creato qualche polemica, ma a giochi fatti mi ha soltanto aiutato: le nozze mi hanno trasmesso una spinta in più. In finale ero così felice che volavo".