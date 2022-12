Brunori: “Il mio rapporto con i tifosi. Parole di Pastore un piacere, Benzema…”

"Il rapporto con i tifosi? Il mio nome urlato dalla curva è sempre un'emozione stupenda. Anni faticosi nelle serie minori e consapevolezza nei propri mezzi? Io credo che non si smette mai di cercare di migliorarsi, son contento di essere arrivato qui, ma cerco sempre di migliorarmi. Le parole di Javier Pastore? Fanno piacere gli attestati di stima di un grande campione come lui. Un mio gol preferito che sceglierei di mettere a segno? Qualsiasi, basta che entri dentro la porta. Su cosa credo che dovrei migliorare? Credo che il potersi migliorare è una cosa che non deve smettere mai. Ad ogni allenamento cero di poter dare sempre il massimo per potenziare quelli che sono i miei punti deboli e poi riportare il tutto in campo. Tra Benzema, Lewandowski, Lukaku ed Haaland, a chi ruberei qualcosa del loro talento? Scelgo Benzema perché mi piace il suo modo di giocare, a prescindere dal numero di gol che realizza, mi piace come si muove in campo e lo guardo spesso. Gli ruberei un pò tutto perché è un campione e c'è sempre da apprendere da un fuoriclasse come lui".