Brunori: “Haaland? Un mito, da piccolo ammiravo Kakà. Legame con Palermo? Dico tutto”

Termina oggi l'esperienza del Palermo all'Etihad Campus di Manchester , struttura superlativa utilizzata dalla compagine di Pep Guardiola oltre che dall'Academy del City . Venerdì i rosanero hanno affrontato il Nottingham Forest in un test amichevole, dopo tre giorni intensi di sedute d'allenamento svolte sul manto erboso di Manchester, in vista della ripresa del campionato prevista per l'1 ottobre. Nella settima giornata di Serie B , i ragazzi guidati da Eugenio Corini affronteranno il SudTirol al "Renzo Barbera". Di seguito le dichiarazioni di Matteo Brunori :

"Il mito di Haaland? Sicuramente questi sono campioni e tutti noi vediamo questi come idoli e signori del calcio. Come lui c’è anche Vlahovic. Da bambino io ammiravo molto Kakà, infatti ero tifoso del Milan. Vedevo lui come il mio idolo. Ho messo Palermo prima di tutto anche la scorsa estate. Dopo il viaggio di nozze volevo solo tornare a Palermo, non avevo in testa altro. Non vedo l’ora di tornare a Palermo perché con questa città ho un legame davvero particolare".