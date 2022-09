Brunori: “Grati al City Group per l’opportunità. Nottigham? Atteggiamento giusto”

Ultima giornata di ritiro per il Palermo, ospite per cinque giorni all'Etihad Campus di Manchester, centro d'allenamento utilizzato dalla compagine di Pep Guardiola. I rosanero, dopo tre giorni di intensi allenamenti, hanno effettuato nel pomeriggio di ieri un allenamento congiunto con la formazione Under 23 del Nottingham Forest, vincendo di misura grazie alla rete di Edoardo Soleri. Nella mattinata di oggi ultimo allenamento mattutino per la formazione di Corini presso la casa dei Citizens e rientro previsto in Italia nel pomeriggio, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì, in vista della prossima gara di Serie B contro il Sudtirol in programma sabato 1 ottobre al "Renzo Barbera". Sul mini ritiro di Manchester si è espresso il bomber italo-brasiliano Matteo Brunori, nel corso di una intervista rilasciata agli organi di stampa presenti presso l'Etihad Campus. Di seguito le dichiarazioni del numero 9 rosanero.