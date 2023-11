Brunori: “Fischi meritati, ma non ci piangiamo addosso. Chiediamo scusa ai tifosi”

"E' un momento delicato, chiederei scusa per la prestazione proposta oggi. Mi sento di dire soltanto questo. Sicuramente quello che abbiamo percepito noi in campo. Stiamo vivendo un momento delicato, anche le piccole cose sembrano difficilissime. Quando perdi certezze fai fatica anche a fare il passaggio di un metro. Quello che è successo oggi non può succedere. Indossiamo una maglia pesante con delle aspettative importanti che noi tutti conosciamo. Non ci possiamo permettere questa prestazione, mi scuso a nome di tutta la squadra. Capiamo totalmente i nostri tifosi che vengono allo stadio per vedere un Palermo diverso. Fischi meritati, ma non possiamo star qui a piangerci addosso. Bisogna reagire da squadra. Siamo in un momento di difficoltà, bisogna guardarci negli occhi e darci forza l'uno con l'altro. In queste situazioni si viene fuori solo con il gruppo. Questa sosta ci serve più per l'aspetto mentale, è più questo il problema. Bisogna cercare di farsi scivolare le cose addosso, bisogna levarsi paure che poi vengono in automatico quando non trovi certezze. Bisogna reagire, non siamo qua a piangerci addosso. Il campionato è ancora lungo".