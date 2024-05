Brunori: “Dispiaciuto, Venezia più pronto. Stagione? Vi dico cosa non ha funzionato”

"Prossimo anno? Sicuramente vediamo tutti la forza che ha questa società. Tutto il popolo rosanero vuole la Serie A, c'è da aspettare ma speriamo il meno possibile. Cosa non ha funzionato quest'anno? Giocare a Palermo non è semplice perché hai pressioni che ti responsabilizzano anche in positivo. La piazza ti fa sentire veramente giocatore ma in un attimo ti può distruggere, passatemi la parola. Ci è mancato l'equilibrio, troppi alti e bassi".