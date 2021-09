Brunori: “Delusi e arrabbiati, ma la squadra è viva. Ripartiamo con i fatti”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, a margine del pareggio maturato contro il Monterosi

"Credo che per un attaccante il gol sia fondamentale, ma siamo delusi e arrabbiati perchè queste partite si devono vincere in qualche modo. Siamo sulla strada giusta, mercoledì torneremo in campo e vogliamo riprendere il nostro cammino. Anche quando non è arrivato il gol sono stato sempre carico e ho cercato di fare il più possibile, spero di far bene e di portare a casa dei risultati insieme a tutta la squadra. Credo che non si sia spenta la luce, la squadra è viva e ha voglia di fare. Bisogna ripartire subito non con le parole ma con i fatti, serve portare a casa la vittoria. Tutti vogliamo la stessa cosa e quindi i risultati li guardiamo tutti, ci dispiace ma adesso dobbiamo guardare alla prossima perchè la partita è finita. Bisogna pensare a mercoledì senza soffermarsi sul passato".