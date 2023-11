Brunori: “Da Insigne a Lucioni, che gruppo. A e Champions, Soulé top. Corini…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centravanti del Palermo: "La forza di questo gruppo ci porterà molto lontano".

"Si sta formando un bel gruppo, stiamo bene insieme, andiamo spesso a cena insieme. E non sono cene forzate, tutti sono contenti di venire". Così Matteo Brunori, che si è raccontato ai microfoni di Dazn. Fra i temi trattati dal capitano del Palermo anche il suo rapporto con i compagni di squadra e con il tecnico Eugenio Corini. Ma non solo... "Tanti ragazzi simpatici, a partire da Roberto Insigne, che fa tanto ridere. Lucioni ha portato un'esperienza incredibile all'interno dello spogliatoio, di carattere, poi fuori sta allo scherzo. Si sta creando un'atmosfera veramente bella. Il primo compagno che mi ha fatto gli auguri? Abbiamo festeggiato a mezzanotte tutti insieme. Corini? No, il mister non c'era. A volte facciamo cene tra di noi, è giusto che sia così. Ho un rapporto bellissimo con Corini, ti dice tutto quello che pensa in faccia, non ha mezzi termini, è una persona diretta. Tratta in maniera uguale tutti ed è la cosa più importante, ci troviamo bene".

DA FAGIOLI A SOULE' -"Fagioli e il caso scommesse? Io ho avuto il piacere di giocare con Nicolò, perché è un piacere vederlo giocare a calcio. Quando sono arrivato alla Juventus ho visto del talento naturale, ma non l'ho conosciuto bene come ragazzo fuori dal campo, sono stato poco lì. Non l'ho più sentito. Un giocatore di Serie A che mi piace? Sto guardando molto Soulé, ne parlano tutti. Sta facendo bellissime cose, è un ragazzo giovane. Mi piace guardare ragazzi giovani che iniziano a sbocciare. I talenti piacciono a tutti, lo guardo con molto piacere. E' bello da vedere. Il suo talento lo esprime in maniera semplice, anche se fa giocate e gol difficilissimi. Spero che continui a far bene".

SERIE B -"Il giocatore più forte della Serie B? Ce ne sono tanti, ma dico quelli della mia squadra, a partire dalla difesa con Lucioni a Ceccaroni in difesa. Io tra i primi tre? Assolutamente (ride, ndr). Ma dico Coda, sempre al top in questa categoria. E' giusto che si prenda il podio, fa tantissimi gol da anni. Io sono contento del mio percorso, sono sicuro che arriverà la ciliegina sulla torta, mi serviva una piazza come Palermo, una piazza così importante dopo anni difficili. Una piazza che mi dà tanta energia ed entusiasmo, qui ti fanno sentire un giocare vero, un idolo. E' bellissimo. Le tre caratteristiche fondamentali che il Palermo dovrà avere? L'unione di questo gruppo che si sta formando in maniera naturale, dai magazzinieri, dagli addetti stampa... Si sta creando un'atmosfera bellissima tra di noi. Oltre le doti tecniche, ma in campo devi mettere anche altre cose. La forza di questo gruppo ci porterà molto lontano. In Champions League? Il sogno è bellissimo, tutti abbiamo dei sogni. Per realizzarli ci vuole impegno, lavoro e sacrificio. Le rivali? E' normale che guardi chi sta davanti a te, pensiamo partita dopo partita a portare il risultato pieno a casa. Poi quando guardi la classifica, guardi chi sta sopra ma anche chi sta sotto. Bisogna stare attenti, è un campionato equilibrato, siamo tutti là. Bisogna essere bravi ad avere equilibrio sia quando si vince, sia quando si perde", ha concluso Brunori.

