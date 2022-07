Brunori: “Da Filippi a Baldini, qualcosa è scattato. Barbera pieno? Lo sognavo così”

"Baldini lavora in B come in C. Ha il suo modo e non cambierà mai. E' scattato qualcosa in tutti noi, senza nulla togliere a Filippi. Baldini ha fatto campionati importanti, ti dice le cose come stanno in faccia senza peli sulla lingua. Soleri? Rapporto fantastico non solo in campo. E' difficile creare un rapporto con un compagno di reparto ma insieme a Massolo e Perrotta abbiamo instaurato un rapporto bellissimo. Questo alla lunga lo porti in campo. Soleri è un giocatore forte, ci darà una mano a raggiungere un obiettivo importante. Soleri ha fatto un gol strepitoso da centrocampo. Mio gol più bello? Scelgo quello di Monopoli, ma come importanza scelgo l'ultimo contro il Padova. Io non mi sento un titolare. Il mister non da la certezza a nessuno, guarda il campo tutti i giorni. Questo è troppo importante. Fella? Giocatore importante che ha dimostrato nel finale di stagione di poter decidere le partite con una giocata come quella con l'Entella. Corona? Ha dei colpi importanti, è un ragazzo umile che si mette a disposizione. Son contento che si allena con noi. Prima partita col Barbera pieno c'è stata agitazione. Ogni volta che andavamo avanti però non vedevamo l'ora di giocare in casa. Il magazziniere Pasquale e il passaggio nel primo video di presentazione? Sognavo lo stadio pieno sin dai primi giorni in cui sono arrivato a Palermo, andando avanti ho visto quel sogno sempre più vicino".