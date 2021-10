Brunori: “Critiche? Capisco i tifosi. Io con Soleri ok, Fella farà la differenza”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo: "Il mio ruolo è da prima punta, se serve insieme ad un’altra punta lo faccio"

Tre gol in quattro partite. Matteo Brunori si è preso il Palermo, segnando due reti di fila fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". L'ingaggio del calciatore italo-brasiliano è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Renzo Castagnini e dal tecnico Giacomo Filippi, che ne aveva già apprezzato doti e peculiarità durante il comune trascorso professionale alla Virtus Entella. Intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", l'attaccante di proprietà della Juventus - approdato in Sicilia nel corso della sessione estiva di calciomercato in prestito - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.