Brunori: “City Group un orgoglio per Palermo. Baldini? Legame speciale, persona vera”

Diversi i temi trattati dall'attaccante italo brasiliano, tra cui anche l'ingresso del City Football Group e il suo speciale rapporto con Silvio Baldini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Non mi sono mai sentito superiore a nessuno, bisogna dimostrare sempre partita dopo partita. Vivevo un momento magico e spero di continuare così. La forza di questa squadra è stata il gruppo. Mister e direttore sono stati bravi a lasciare l'ossatura, ci vogliamo bene e stiamo bene insieme. Si è creata un'armonia importante ed è stato un bene non rompere il giocattolo. Per la piazza l'ingresso del City Group può essere un orgoglio. Baldini? Ho un legame particolare con lui. È una persona vera che ti dice le cose come stanno. Ero contentissimo di ritrovare il mister e i miei compagni perché abbiamo legato insieme in maniera particolare. A livello tattico il mister ha le sue idee, all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà. Poi stando insieme molto tempo abbiamo creato qualcosa di bello, ci conosciamo a memoria".