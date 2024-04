Brunori: “Chiediamo scusa, bisogna fare un bagno d’umiltà. I tifosi…”

"Io secondo marcatore all-time del Palermo? Oggi faccio fatica a gioire, ma è un traguardo che mi rende orgoglioso di averlo raggiunto con questa maglia". Lo ha detto Matteo Brunori, intervenuto in mixed zone al termine della sfida tra Pisa e Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi". "Oggi è una giornata negativa, abbiamo commesso degli errori. Bisogna stare attenti, soprattutto in un momento come questo avere l'umiltà di chiedere scusa e migliorare i dettagli: facciamo errori troppo banali che in Serie B li paghi. Tifosi sempre presenti? Sappiamo il valore che ha questo club, questa piazza e questa tifoseria, chi viene a Palermo se ne rende conto. Bisogna fare un bagno di umiltà e chiedere scusa: fare tanti km in un giorno di festività per la propria squadra è solo da apprezzare", ha concluso il capitano rosanero, autore di due reti che non sono bastate alla squadra di Eugenio Corini, battuta per 4-3 dai padroni di casa.