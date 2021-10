Brunori: “C’è un motivo se ho scelto il Palermo. Filippi? Pretende il massimo”

Le parole dell'attaccante rosanero in merito a questa prima parte di stagione che, nel bene e nel male, lo ha visto protagonista

"Non mi andava di fare un campionato anonimo da qualche altra parte, ho scelto Palermo perché mi ha dato subito tantissimi stimoli. Ho puntato tutto sul rosanero e sarei pronto a rifarlo. Abbiamo lasciato qualche punto per strada che non dovevamo. Potevamo fare meglio, però stiamo lavorando bene e la squadra vuole più di quello che ha raccolto. Per un attaccante il gol è vitale, spero di soddisfare i tifosi e soprattutto la squadra aiutandola a raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo che siamo giocatori forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Ognuno di noi vorrebbe risolvere le partite, ma da soli non si riesce a fare niente. Dobbiamo amalgamarci in fretta e uscire alla distanza come gruppo. Il campionato è lungo, il Bari è davanti e se le vince tutte è giusto che vada in B. Se chi è davanti perde punti però dobbiamo essere pronti ad approfittarne. A Palermo mi trovo bene, i compagni stanno cominciando a capire le mie caratteristiche e stiamo affinando la nostra intesa. Filippi è uno che pretende tanto durante l’allenamento, per quello arriva in conferenza stampa da voi con la voce tirata. Vuole e chiede il massimo. Vuole imporre il suo gioco: a volte ci riusciamo, a volte no, ma di sicuro ha le idee chiare".