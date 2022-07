Brunori: “Baldini vuole la A, noi lo seguiamo. Gol in B? Il mister mi ha detto…”

Capocannoniere dell'intero campionato di Lega Pro 2021-2022 , e marcatore italiano più prolifico del 2022, Matteo Brunori è tornato a vestire la casacca del Palermo , dopo la splendida stagione vissuta con il club di viale del Fante, impreziosita con la promozione in Serie B nella cavalcata esaltante dei playoff promozione di Serie C . Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa del bomber italo-brasiliano, ormai interamente di proprietà del Palermo FC fino al giugno 2026.

"La pressione fa parte del calcio, non la voglio sentire. I miei compagni mi hanno sempre dato la giusta responsabilità. Sento di dover aiutare il Palermo, sono contento che si parla di me. Cerco ogni giorno di conquistare la fiducia di tutti e mi metto a disposizione della squadra. Il mister mi ha detto quanti gol farò ma non lo dico (ride ndr). Il mister porta emozione dentro lo spogliatoio, ha grinta e noi lo seguiamo dall'anno scorso. E' un allenatore che non vive nell'anonimato, a noi ci carica. Seguiamo il mister, lui ha detto che vuole la Serie A ed è giusto così".