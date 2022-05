Brunori: “Baldini persona vera. Idolo? Kakà al Milan mi emozionava. Nel girone C…”

Le dichiarazioni di Matteo Brunori, attaccante del Palermo, a proposito del percorso che lo ha condotto a Palermo dopo la Serie D...

"Cos'ha di speciale Baldini? Lui è una persona vera che dice le cose come stanno anche con dei modi alle volte crudi. Le sue parole ti arrivano al cuore. Ti mette davanti a delle sue idee ed è una persona che al di fuori del calcio ci andrei volentieri a cena. Giugno spero sia un mese fondamentale per me: per ora ho la testa totalmente qua a Palermo, cerchiamo di raggiungere l'obiettivo poi penserò al mio matrimonio con Dalila. Come ho trovato la forza per ripartire dopo il Covid? Non volevo mai smettere. Sono andato in Serie D e poi sono stato preso dal direttore Faggiano. Dentro di me non ho mai smesso di credere di fare il calciatore. Il mio idolo calcistico? Mi piaceva molto Kakà ai tempi del Milan, mi emozionava. Il difensore che mi ha fatto più impazzire? Il girone C ha squadre ben attrezzate ed esperte. Hanno una cattiveria diversa rispetto al girone del nord. Spesso si gioca anche in campi non facile per cui non saprei sceglierne uno. Devo fare nomi? I nostri difensori. Tatuaggi? Quello a cui tengo più di tutti è quello che commemora la scomparsa di mio nonno. Tatuarmi l'aquila in caso di promozione? Assolutamente, sarebbe il minimo!"