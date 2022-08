Brunori: “B particolare, ma Corini ha idee chiare. Baldini? Ci ha cambiato la vita”

Ventinove gol tra regular season e playoff di Serie C, impreziositi dalla promozione in Serie B del Palermo . Numeri che hanno fatto guadagnare a Matteo Brunori la palma di miglior marcatore dell'intera Lega Pro 2021-2022 oltre che il titolo di miglior realizzatore italiano dei campionati professionistici del 2022. Intervenuto ai microfoni di "DAZN", l'attaccante si è raccontato, soffermandosi sul campionato di Serie B e sull'approdo di Eugenio Corini sulla panchina rosa dopo l'addio di Silvio Baldini.

“Quest'anno è una Serie B particolare perché oltre Palermo ci sono realtà che hanno fatto il calcio vero. C'è molta gente allo stadio e vivi il calcio come lo sognavi da bambino. Tatuaggio della promozione? Avevo promesso che mi sarei tatuato l'aquila del Palermo, ed è in programma insieme alla data del mio matrimonio. Il rapporto che ho avuto con Baldini? Lui è entrato dentro ognuno di noi. Ha rivoluzionato quello che noi eravamo prima con le sue idee di calcio. Con me è nato anche al di fuori del campo un rapporto leale. Possiamo solo ringraziarlo perché ha cambiato la vita di tanti di noi, poi il calcio è questo, abbiamo accettato le sue dimissioni. Corini conosce bene questa categoria, l'ha vinta. Ha idee molto chiare che cerca di portare in campo e noi proviamo ad interpretarle. Non ha stravolto quello che c'era prima perché è ripartito dalle nostre certezze e piano piano fa subentrare i suoi principi".