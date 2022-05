Brunori: “Approccio corretto, abbiamo solo da perdere davanti a questo pubblico”

Le parole dell'attaccante rosanero all'intervallo della gara di ritorno tra Palermo e FeralpiSalò valida per la semifinale dei playoff di Serie C

Matteo Brunori è intervenuto all'intervallo della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e FeralpiSalò, decisa per il momento da un suo gol nel finale di primo tempo. Bravo l'attaccante italo brasiliano a battere De Lucia dopo il prezioso recupero palla di Luperini, siglando il 28esimo gol della sua incredibile stagione. Ai microfoni di Rai Sport, Brunori ha analizzato la prestazione dei rosa nel primo tempo. Ecco le sue parole: "Dobbiamo pensare a noi stessi, siamo partiti col piede giusto e sappiamo l'importanza di arrivare con un risultato come questo. Siamo partiti bene, ora avanti così. Abbiamo solo da perdere davanti al nostro pubblico, non possiamo permetterci di sbagliare approccio. Siamo scesi in campo con il piede giusto, dobbiamo continuare così".