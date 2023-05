Brunori: “Alzata l’asticella, i risultati arrivano con il duro lavoro. Cagliari…”

"Gol che su azione al Barbera mancava da settembre? Mi interessava vincere per prima cosa. Mi dispiaceva non esultare davanti ai miei tifosi in casa ma sapevo che sarebbe arrivato prima o poi il gol. Doppietta sfiorata per autogol? L'importante è che la palla abbia varcato la linea, sono contento così. Tutti ci auguriamo che questa vittoria valga 100 per quanto ci crede la nostra gente. Sapevamo che la Spal sarebbe venuta qua per far punti. I risultati arrivano con il duro lavoro. Non c'è nemmeno bisogno di sottolineare l'importanza dei tre punti. Abbiamo messo qualcosa in più che nelle ultime partite forse ci è mancato. Oggi abbiamo alzato l'asticella. Ammonizione e squalifica? Dispiace, sicuramente avrei preferito non prenderla ma fa parte del gioco. Zona playoff? Quelli che sono qui dall'anno scorso cercano di raccontare le emozioni del playoff. Ora pensiamo al Cagliari, sarà un partita molto difficile".