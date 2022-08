Brunori: “Addio Baldini inaspettato. Corini? Con lui ci esprimiamo al meglio”

“Addio Baldini ci ha lasciato un vuoto e siamo rimasti perplessi, non ce l’aspettavamo. Possiamo solo ringraziarlo, grazie a lui abbiamo compiuto un’impresa straordinaria. Corini ha portato le sue idee, e ci ha messo subito nelle condizioni di esprimerci al meglio. Forse nel gol annullato ad Elia ho perso un tempo ed ho mandato in offside Salvatore. Devo rivedere l’azione per capire meglio, capita nell’arco della gara di non essere perfetti in una giocata. Poi sono felice di essermi rifatto con l’assist nella ripresa che ci ha consentito di raddoppiare. I nuovi si sono subito inseriti al meglio, noi vecchi abbiamo cercato di fare il massimo per metterli nelle migliori condizioni. Forse nel gol annullato ad Elia ho perso un tempo ed ho mandato in offside Salvatore. Devo rivedere l’azione per capire meglio, capita nell’arco della gara di non essere perfetti in una giocata. Poi sono felice di essermi rifatto con l’assist nella ripresa che ci ha consentito di raddoppiare”.